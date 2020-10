Vice Veloso, per Parma si scalda Ilic

Non ci sarà Miguel Veloso, capitano e leader gialloblù, nella sfida del Verona con il Parma, domenica al Tardini.

Al posto del Professore portoghese, quindi, Ivan Juric studia le soluzioni possibili.

Quella più quotata conduce al profilo di Ivan Ilic. Il talento serbo, in campo nel finale di partita con la Roma, è un’idea in primo piano per la sostituzione di Veloso, con al fianco Adrien Tameze e Antonin Bara sulla linea dei trequartisti.

Per Ilic si tratterebbe dell’esordio da titolare in Serie A.