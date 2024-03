VIDEO – Henry presenta Verona

Thomas Henry protagonista di "Made in Italy", campagna promossa dalla Serie A TIM che ha come obiettivo quello di far conoscere le eccellenze italiane attraverso il viaggio che coinvolge le 17 città del massimo campionato di calcio italiano.

Al suo terzo anno in Italia, Henry indossa con orgoglio la maglia gialloblù da due stagioni, dopo l'iniziale esperienza in Serie A con il Venezia. Verona ha affascinato Henry per le meraviglie storiche della città e per l'amore della gente per la sua squadra.