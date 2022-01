Video – Tudor: “Fatto qualcosa di straordinario”

Il mister gialloblù: "Vittoria eroica dopo quello che abbiamo passato in settimana"

Mister, che vittoria e che spirito di squadra che avete messo in campo, oggi, dopo una settimana molto difficile da gestire. È d’accordo? “Quella di questo pomeriggio - dopo la settimana davvero complessa che abbiamo passato - penso sia una vittoria eroica. Sono davvero orgoglioso e soddisfatto dei ragazzi, voglio fare loro i miei complimenti. Non era facile oggi restare concentrati solo sul match, considerate le vicissitudini legate al Covid. Ma la squadra è riuscita ad interpretare la sfida contro lo Spezia nel miglior modo possibile e a portare a casa i tre punti".

Non parliamo solo di carattere, la squadra ha espresso anche un ottimo calcio. Condivide? "Penso che la squadra abbia dominato la partita durante l'arco di tutti i 90 minuti e nel momento giusto sia stata capace di difendersi in maniera ordinata. Credo che avremmo potuto realizzare anche qualche gol in più vista la mole di gioco espressa e le occasioni avute, ma la trasferta di oggi era la prima gara dopo la sosta e nonostante tutte le difficoltà che abbiamo affrontato negli ultimi giorni siamo riusciti a portare a casa il risultato con merito".