Vieira, esami al via. Stop con il Milan

Il timore, già paventato da Ivan Juric prima della gara con il Benevento, è che Ronaldo Vieira si sia stirato.

Un problema al bicipite femorale ha fermato il centrocampista due giorni fa ed è da escludere, al di là dell’esito degli esami, che Vieira possa esserci domenica a San Siro per la sfida al Milan.

Oggi sono previsti i controlli strumentali e nelle prossime ore, entro domattina arriverà il responso da parte dello staff medico dell’Hellas.

Per Vieira, comunque, servirà pazienza e cautela per rientrare in tempi il più possibile brevi.