Vieira: “Il Verona ha forza, noi vogliano continuare a giocare bene”

Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara con il Verona.

Ha detto il tecnico rossoblù, come riporta www.tuttomercatoweb.com: "Loro sono una squadra fisicamente forte. Hanno due attaccanti davanti che lavorano per la squadra e noi dovremo essere pronti per affrontare una squadra che fa un gioco diretto. Dovremo gestire bene la palla e i traversoni in area. Dobbiamo essere concentrati, è importante per noi confermare la bella prestazione fatta contro l’Udinese. Abbiamo voglia di continuare a giocare con fiducia e fare ancora meglio come squadra. Questo è il nostro obiettivo".