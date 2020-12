Il rientro di Ronaldo Vieira si avvicina.

Il centrocampista è fuori ormai da due mesi, ha saltato per prima la partita con il Benevento del 2 novembre.

Un problema muscolare l’ha costretto a un lungo stop, ora Vieira sta meglio e il suo ritorno in campo è in vista. L’auspicio è che possa esserci già per i primi turni del nuovo anno, anche se sarà difficile che sia disponibile, perlomeno in parte, già per la trasferta con lo Spezia del 3 gennaio.