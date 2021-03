Vieira stop, oggi i controlli

Il centrocampista è andato in tribuna a Benevento, visite in programma in queste ore

Redazione Hellas1903

Ieri è rimasto in tribuna, a Benevento, a causa di un fastidio muscolare.

Ronaldo Vieira sarà sottoposto oggi ai controlli previsti per valutare la natura del problema. Il centrocampista è appena rientrato dopo essere rimasto fuori per infortunio da fine ottobre.

Impiego per due spezzoni del secondo tempo sia con il Genoa che con la Juve, Vieira sta recuperando la condizione migliore.

Gli accertamenti che si svolgeranno in queste ore chiariranno la situazione.