Vignola: “Lasagna scelta ideale per l’attacco di Juric”

L'ex gialloblù: "Il suo ingaggio completa il reparto offensivo dell'Hellas"

Dice, intervistato dal "Corriere di Verona" oggi in edicola: "Le qualità di chi gioca davanti ci sono, il potenziale c’è e sono convinto che l’ingaggio di Kevin Lasagna aggiungerà tante soluzioni a questo Verona. Come lo vedo? Con Juric l’Hellas non è legato all’esigenza di una punta pura, l’ha già dimostrato in passato, per questo Lasagna, che non è un centravanti, ha i mezzi per muoversi bene insieme a Barak e Zaccagni".