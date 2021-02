Vignola: “Provaci Hellas, se batti la Juve…”

Il doppio ex: "Ma per fare risultato non si può sbagliare niente"

Redazione Hellas1903

Beniamino Vignola, doppio ex di Verona e Juventus, parla della gara di sabato al Bentegodi.

Queste le sue dichiarazioni, rilasciate al "Corriere di Verona": "L’Hellas ha prospettive significative, se battesse la Juve farebbe un salto in avanti ancora più evidente. È chiaro che quando affronti un avversario del genere il minimo errore viene pagato carissimo".

Prosegue Vignola: "Ho visto quel che ha fatto Cristiano Ronaldo con il Crotone, direi che sono giocate che per lui sono abituali e che per gli altri sono pressoché impensabili. Il Verona ha le qualità per creare delle apprensioni a questa Juve, dopo tutto è da vedere".