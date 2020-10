Vignola: “Verona, con la Juve per provarci”

“L’Hellas può giocarsela contro una Juve che è ancora alla ricerca della quadratura. C’è da vedere se Cristiano Ronaldo sarà a disposizione, intanto pare che non ci sarà Chiellini, che in difesa è una garanzia. Il Verona dietro ha fatto molto bene in questi primi turni. Si ripetesse a Torino, le chance di tornare a casa con un risultato favorevole ci sarebbero”.

Queste le dichiarazioni di Beniamino Vignola, doppio ex della partita tra la Juventus e l’Hellas, intervistato dal “Corriere di Verona” oggi in edicola in vista della gara dell’Allianz Stadium.