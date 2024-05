Vignola: “Verona, niente errori. A Salerno conta la testa”

Interpellato dal "Corriere di Verona", dice l'ex gialloblù: "La Salernitana è andata a Torino con la Juventus a giocare una partita con i fiocchi, loro non hanno più niente da giocarsi e hanno una tranquillità che può rendere tutto difficile. Ma il Verona deve avere la testa per andare oltre, in questo momento la guida viene da qui".

Poi: "Anche le altre non stanno dormendo sonni tranquilli, i punti li deve fare l’Hellas ma anche le concorrenti che sono impegnate in confronti tra di loro. Il Verona ha il compito di limitare al massimo gli errori e andare a colpire la Salernitana. La salvezza va conquistata prima della partita con l’Inter, che ha vinto lo scudetto ma non frenerà, anzi. quando giochi con una grande per muovere la classifica c’è sempre da fare qualcosa di eccezionale"