Vignola: “Verona, sei da Europa”

“Bisogna fare un grande applauso per la stagione che sta facendo. Prima dello stop erano sorte le prime difficoltà, ma ora questa squadra non è più un fuoco di paglia. Ci sono dei giocatori sul trampolino di lancio, hanno confermato la positività di questo gruppo. Giusto che si trovi a lottare per uno straordinario obiettivo, anche perchè compete sempre al meglio per le grandi. Sarebbe cosa buona e giusta per la nostra città”.

Queste le parole di Beniamino Vignola, ex del Verona, a proposito dell’Hellas e delle chance di qualificazione all’Europa League, in un intervento a TMW Radio.