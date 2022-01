Vola l’Hellas! Magia di Caprari poi killer Kalinic, 2-1 al Bologna

I gialloblù rimontano e vedono le seste in classifica

Andrea Spiazzi

Vittora e 33 punti in classifica. Il Verona supera il Bologna con un gol di Kalinic nel finale dopo che una magia col tacco di Caprari aveva nel primo tempo rimediato al gol di Orsolini.

Vola l'Hellas sulle ali dei suoi attaccanti, splendidi protagonisti ancora una volta. La svolta, nella ripresa, la dà ancora l'ingresso di Tameze che indica ai compagni la rotta per i tre punti e morde su palloni decisivi.

FORMAZIONI

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone

A disposizione: Pandur, Berardi, Kalinic, Lasagna, Rüegg, Bessa, Depaoli, Sutalo, Ragusa, Coppola, Tameze - Allenatore: Igor Tudor

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Bonifazi, Medel, Theate; Binks, Soriano, Dominguez, Svanberg, Hickey; Orsolini, Sansone

A disposizione: Bardi, Bagnolini, Arnautovic, Viola, Van Hooijdonk, Stivanello, Pyyhtia, Vignato, Cangiano, Raimondo, Annan, Falcinelli - Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Arbitro: Matteo Gariglio (Sez. AIA di Pinerolo), serata quasi gelida. C'è il limite di 5 mila spettatori totali previsto dalle normative anti-Covid.

PRIMO TEMPO, IL BOLOGNA PASSA, CAPRARI COL TACCO!

Verona in formazione tipo, Bologna senza De Silvestri, Barrow e Arnautovic che siede in panchina per i postumi di un guaio alla coscia.

Subito pericoloso il Verona. Al 3' scambio in velocità Caprari-Lazovic, Simeone si butta sul cross ma viene contrastato e la palla va sul fondo. Il Biologna parte con le linee alte, cercando di sorprendere l'Hellas. Faraoni spinge e mostra di essere tornato in buona forma. Lazovic mette scompiglio, il possesso della palla è gialloblù.

ORSOLINI, 0-1

Al 14' il Bologna passa. Un pallone a campanile viene lisciato di testa da Gunter, la palla rimbalza e al volo Orsolini dal limite spara un sinistro in mezza girata a fil di palo. I rossoblù vanno in vantaggio alla prima occasione.

Il piccolo e sempre battagliero Medel va a prendere Simeone anche a metà campo, e non usa maniere soft.

Simeone, in corsa, non arriva per un soffio sul pallone davanti alla porta dopo un colpo di testa di Barak che si trasforma di assist. Troppo veloce, però, la sfera. I gialloblù continuano a dominare il gioco, il Bologna si chiude bene e non si fa sorprendere centralmente, mentre va in sofferenza con le avanzate di Faraoni e Lazovic.

MAGIA DI CAPRARI!! 1-1

Bellissima l'azione che porta al gol del Verona al 39'. Ilic ruba palla ai 25 metri e apre per Lazovic che va sul fondo e crossa. Gianluca Caprari salta e col tacco destro sorprende Skorupski sul suo palo. Altra magia del super fantasista dell'Hellas e gol numero otto in stagione.

SIMEONE AMMONITO, SALTERA' LA JUVE. Al 43' l'arbitro Gariglio si inventa un giallo a Simeone per un tocco non volontario su Soriano. L'argentino salterà la gara a Torino con la Juventus del 6 febbraio.

SECONDO TEMPO, ASSALTO DEL VERONA

Dopo due minuti Barak serve splendidamente Simeone che solo, calcia di prima intenzione con Skorupski che salva. Grande occasione per il Cholito col Verona che attacca a pieno organico.

Al 52' ancora Simeone scappa in solitaria ma Skorupski è bravo in uscita e para. Dopo un tiro centrale di Svanberg che Montipò controlla, al 55' tocca a Caprari impegnare severamente Skorupski con un mancino potente non ben angolato.

CAMBI HELLAS. Al 63' entrano Tameze e Lasagna per Veloso e Simeone. Lasagna calcia di sinistro dal limite e sfiora il palo.

Al 65' escono Theate e Dominguez (dolorante alla spalla) lasciando il posto ad Annan e Vignato. Il Bologna tenta di uscire dalla morsa, in parte ci riesce ma è sempre il Verona che conduce le danze, seppur con meno veemenza anche per la tenuta dei suoi.

Al 74' Tudor rischia tutto: fuori Ilic per Kalinic, poco dopo Mihajlovic toglie Orsolini e manda dentro Arnautovic.

Spinge il Verona che vuole la vittoria. Il Bologna riesce a rimanere compatto pur soffrendo.

KALINIC!! 2-1

Trova il gol, anche questo bellissimo, il Verona all'84'. Tameze recupera da gladiatore un pallone a centrocampo e manda in corsa Lasagna sulla destra. Il cross dell'attaccante trova Kalinic pronto all'appuntamento per schiacchiare in rete di testa.

l'Hellas rischia nel recupero, quando al 93' Falcinelli svetta su cross di Vignato ma manda fuori.

I gialloblù sono a due punti dalle seste in classifica, che devono giocare. E' una stagione, quella dei ragazzi di Tudor, sempre più entusiasmante. Ora la sosta, si riprenderà allo Juventus Stadium.