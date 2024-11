“Volemoghe ben al Verona!”, l’omaggio della curva a Eros Mazzi

A 30 anni dalla sua scomparsa per un incidente d'auto (28 ottobre 1994) la Curva Sud del Verona non dimentica Eros Mazzi, vulcanico e appassionato tifoso e patron dell'Hellas che con la sua impresa edile costruì il Bentegodi, lo ammodernò dopo lo scudetto e per Italia '90. Agli inizi degli anni ’90 fu capace di portare in gialloblù un talento straordinario come Dragan Stojkovic."Volemoghe ben al Verona" era una delle sue frasi ricorrenti, riportata ieri, durante Verona-Roma, su uno striscione.