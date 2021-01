Volpati: “Bene il mercato del Verona. Lasagna mi richiama Elkjaer”

L'ex gialloblù dello Scudetto: "Sturaro ha spirito da Juric"

Intervistato da Tuttomercatoweb Domenico Volpati commenta i movimenti di mercato del Verona. "I dirigenti si stanno muovendo bene - dice - Sturaro e, se arriva, Lasagna sono giocatori che hanno l'approvazione di Juric. Il primo ha lo spirito giusto per il tecnico del Verona e si inserirà bene. Lasagna mi è sempre piaciuto, ha bisogno di spazi partendo da lontano. È simile a Elkjaer per come cerca la profondità. Trovo strano però che l'Udinese che se ne privi. Non è un bomber, non va oltre i 10 gol a stagione, però può essere molto utile. Pacione, ad esempio, ai tempi non andava oltre i 10 gol ma era di un'utilità pazzesca: era un combattente, prendeva botte, faceva salire la squadra. Lasagna ha una velocità notevole e può assomigliare, ripeto, a Elkjaer"