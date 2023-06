Volpati: “Spareggio di speranza. Verona, rialzati di nuovo”

La bandiera gialloblù: "Sono squadre stanche e in difficoltà, l'Hellas ha i mezzi per farcela"

Aggiunge Volpati: " Nello Spezia c'è qualche giocatore con dei colpi in più per risolvere la gara individualmente, ma il Verona ha dimostrato di saper avere compattezza. C'è totale equilibrio, entrambe le formazioni s0no stanche dopo una stagione lunghissima. L'Hellas è caduto spesso ma ha avuto la forza per rimettersi in piedi. Siamo alla sfida decisiva, il Verona nonostante tutto ha i mezzi per farcela".