Volpati: “Verona, salvati e sarà un altro scudetto”

Ha detto: "Sogliano è un direttore sportivo vecchio stampo, uno che sta sempre vicino alla squadra, che interviene se necessario, ma sempre nel rispetto dei ruoli. Nella scorsa stagione ha condotto il Verona a un risultato eccezionale. La sintonia con Marco Baroni è stata decisiva. In inverno la squadra per necessità economiche è stata rivoluzionata, Sogliano ha scelto gli uomini giusti e il tecnico li ha valorizzati al meglio. Bravissimi”.

Poi: "Zanetti? Ha dimostrato di saper cogliere grossi risultati. L’ha fatto con il Venezia e l’Empoli. Ha avuto, come capita a tutti, anche delle difficoltà. Adesso è pronto per cercare un rilancio all’Hellas e le sue motivazioni saranno rilevanti. Se la partenza sarà buona, ancora meglio”.

Ha aggiunto Volpati: “Sono delle grandi squadre, ma forse è meglio affrontarle all’inizio, quando le distanze possono essere meno marcate. Di sicuro mi aspetto un Verona battagliero, che metta immediatamente in campo quelle capacità di agonismo e convinzione che segnano la via per arrivare a salvarsi di nuovo. Perché questo è, oggi, lo scudetto dell’Hellas”.