Zaccagni-assist, l’elogio di Adani: “Giocata alla Riquelme”

Un paragone che pesa.

Daniele Adani, ex giocatore, commentatore per Sky, esalta Mattia Zaccagni per l’assist che ha smarcato Andrea Favilli in occasione del gol segnato dal Verona con la Juventus all’Allianz Stadium.

Ha detto l’opinionista televisivo: “Zaccagni ha fatto una giocata alla Riquelme, un grande passaggio“.

Un confronto, per quel gesto tecnico, con uno dei più grandi trequartisti degli ultimi trent’anni di calcio, campione argentino amatissimo soprattutto dai tifosi del Boca Juniors e protagonista in Europa nella Liga con le maglie di Barcellona e Villareal.