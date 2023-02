Zaccagni: “Che emozione giocare col Verona, il Bentegodi è clamoroso”

Mattia Zaccagni, ex del Verona, ha parlato della gara tra la Lazio e l'Hellas che oggi lo vedrà in campo, per la prima volta da avversario, al Bentegodi.

Ha detto, intervistato da Lazio Style Channel: "Conosciamo il Verona, riesce a mettere in difficoltà ogni avversario, sarà una partita dura, è una squadra in salute, quindi sarà un confronto ancor più complicato. Sarà la mia prima da ex al Bentegodi… Per me sarà una sfida particolare, sarà una grande emozione perché ritroverò tante persone che mi hanno fatto crescere calcisticamente, il Bentegodi è sempre stato per me uno stadio clamoroso che mi ha trattato bene e quindi, lo ripeto, sarà una grande emozione".