Zaccagni, ci prova anche il Sassuolo

Anche il Sassuolo si fa avanti per Mattia Zaccagni.

Riporta “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola del sondaggio effettuato dal club neroverde per il giocatore dell’Hellas.

Zaccagni è seguito con attenzione anche da Roma, Lazio e Milan. A gennaio, comunque, non lascerà il Verona. Il suo contratto con l’Hellas scade il 30 giugno 2022.

In questo campionato, finora, Zaccagni ha segnato 3 gol fornendo 4 assist decisivi. Inoltre per lui è arrivata la convocazione in nazionale da parte del ct dell’Italia, Roberto Mancini.