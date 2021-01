Zaccagni e la rovesciata: “Che palla mi ha messo Faraoni! Io potevo solo girarla così…”

Mattia Zaccagni commenta a Sky la vittoria del Verona contro lo Spezia arrivata grazie al suo meraviglioso gol in rovesciata.

Queste le parole del gialloblù: “Mi ha messo una bella palla Davide, io potevo solo girarla così e sono contento. Dobbiamo cercare sempre di fare le nostre cose come abbiamo fatto oggi e provare a portare a casa la partita. Questa vittoria è importantissima. Ad inizio anno ancora di più. Dobbiamo cercare di fare le cose come le abbiamo fatte oggi. Non era facile ma ce l’abbiamo fatta. Lo Spezia gioca un bellissimo calcio nonostante sia una neopromossa. Hanno un grande allenatore, quindi abbiamo dovuto preparare bene la partita. Continuiamo a pensare alla salvezza. Io, personalmente, penso alla salvezza con il Verona, poi vedremo.”