Zaccagni, intrigo Lazio e occhio al Milan. La situazione

Il centrocampista gialloblù in bilico. Il Verona chiede tra i 10 e i 12 milioni

Redazione Hellas1903

Mattia Zaccagni è per la Lazio l'alternativa a Filip Kostic nel caso in cui i biancocelesti non dovessero trovare l'accordo con l'Eintracht o se ci dovessero essere problemi nel sistemare Kamenovic che, in quanto extracomunitario, benché bloccato da oltre sei mesi, non può esser tesserato dalla Lazio (gli va trovato un club che lo tesseri) o farebbe saltare la trattativa col Francoforte.

Per Kostic la trattativa sta procedendo, mentre Kamenovic non vuol saperne di lasciare l'Italia. I rapporti del Verona con la Lazio sono buoni. Il club di Setti chiede tra i 10 e i 12 milioni per il cartellino di zaccagni.

Occhio poi al Milan. Come segnala pianetamilan.it Tullio Tinti, agente di Zaccagni, è stato oggi in sede dei rossoneri, forse anche per un nuovo interessamento al centrocampista gialloblù, più che mai al centro dell'attenzione nelle giornate finali di questo calciomercato. Il numero 10 gialloblù è in bilico. Potrebbe partire, come anche, alla fine, rinnovare con l'Hellas qualora le condizioni non fossero ritenute idonee.