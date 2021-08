Zaccagni: “Presi gol evitabili. Che emozione il ritorno dei tifosi”

Il trequartista: "l miei gol? Contento, ma non sono serviti"

Una doppietta che dà fiducia per il futuro? Sì sono contento per i due gol. Per quanto riguarda la partita, invece, abbiamo giocato in 10 per più di metà gara e questo senza dubbio non ci ha aiutati. Peccato per il risultato, ma la prestazione rimane. Conosciamo le nostre qualità e la nostra forza, sicuramente sono grande stimolo per preparare al meglio la sfida di venerdì prossimo contro l’Inter.