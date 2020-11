Zaccagni, primo giorno in nazionale. Evani: “È interessante”

“Zaccagni è interessante, altrimenti non sarebbe stato convocato”.

Queste le parole di Alberico Evani, vice di Roberto Mancini (il commissario tecnico, positivo al Covid-19, non è presente in ritiro), sul giocatore del Verona, appena chiamato in nazionale.

Ieri per la prima volta Zaccagni si è allenato con l’Italia a Coverciano. Via social, il trequartista ha scritto: “Dream“, ossia “Sogno“.

Con lui anche un freschissimo ex gialloblù, con cui spesso ha fatto coppia sulla linea dei suggeritori d’attacco dell’Hellas: Matteo Pessina.