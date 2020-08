Zaccagni: “Pronti per un’altra grande stagione”

Mattia Zaccagni è ormai uno dei veterani dell’Hellas.

È lui parlare in vista del via alla preparazione e prima della partenza per la Val Gardena.

Lo fa ai microfoni di Hellas Verona Channel, al centro Isokinetic di Arbizzano. Dice: “Ci ritroviamo e siamo pronti per ricominciare. Veniamo da una grande stagione e puntiamo a ripeterla. Dal punto di vista personale il mio obiettivo è riconfermarmi, sono qui da tanto tempo e ne sono fiero. La nostra forza è sta il gruppo e dovrà di nuovo esserlo per questa nuova annata”.