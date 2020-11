Zaccagni: “Quest’anno per me deve essere quello della consacrazione in A”

Mattia Zaccagni commenta la vittoria del Verona sul Benevento a Sky. “Quest’anno – dice il calciatore dell’Hellas – abbiamo iniziato quasi da zero con i molti nuovi giocatori arrivati, ma lo spirito è quello giusto e la volontà di fare bene è sempre quella. Lo scorso anno sono cresciuto tanto, quest’anno per me deve essere l’anno della consacrazione. In B giocavo da mezz’ala, con Juric da mezza punta. Mi sono applicato e cerco di farlo al meglio. Chi mi ha sorpreso tra i nuovi? Ci sono molti giovani interessanti, dico Ilic”.