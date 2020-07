Ha saltato la partita con l’Inter a causa di un’infiammazione al tendine rotuleo.

Per Mattia Zaccagni non sarà facile recuperare in tempo per la prossima gara. Il Verona, domenica, giocherà sul campo della Fiorentina.

Zaccagni, che prima dell’infortunio era uno dei gialloblù più in forma, resta in forte dubbio per la trasferta del Franchi.