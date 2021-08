Zaccagni, rinnovo in bilico

Il giocatore valuterà la situazione nelle ultime settimane di mercato

Il Verona lavora per chiudere il rinnovo del contratto di Mattia Zaccagni, in scadenza il 30 giugno 2022.

Situazione che, però, resta bloccata, come riporta "La Gazzetta dello Sport".

Il giocatore, infatti, prenderà una decisione dopo Ferragosto, aspettando le ultime settimane di mercato. Per adesso non ci sono proposte concrete per il cartellino di Zaccagni, dopo gli interessamenti di Napoli, Milan e Fiorentina, comunque mai approfonditi.