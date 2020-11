Zaccagni: “Stasera abbiamo dimostrato di avere le p… Alla Nazionale certo che ci penso”

“Stasera abbiamo dimostrato di avere le palle, anche se eravamo in difficoltà per le tante assenze. Siamo stati bravi a stare sempre in gara. Juric mi ha fatto crescere tanto, soprattutto dal punto di vista psicologico. Cerca sempre di tenermi sul pezzo, per avere la continuità. Usa il bastone e la carota. Se penso alla Nazionale? certo, sono dovuto tornare indietro per un piccolo problema ma spero di tornarci”.

Così Mattia Zaccagni, autore dello 0-2, ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del Verona a Bergamo.