Zaccagni vale oro, il Verona se lo tiene

Tutti pazzi per Mattia Zaccagni.

La spettacolare rovesciata con cui il giocatore del Verona ha deciso la partita con lo Spezia ha acceso ancor di più gli interessamenti per lui.

Lazio, Roma e Milan sono in fila per Zaccagni, come riferisce “La Gazzetta dello Sport” nella sua edizione online.

Tuttavia l’Hellas non ha intenzione, per adesso, di cedere il trequartista. Non ci sono trattative concrete, se ne può parlare in queste settimane, durante il mercato invernale, ma Zaccagni non si muoverà perlomeno fino a giugno.

La sua valutazione va dai 10 milioni di euro in su, con il Verona che ritiene che il cartellino di Zaccagni sia da stimare perlomeno 15.