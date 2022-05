Zaccheroni: “Per il Milan a Verona la gara più difficile”

L'ex allenatore: "Gli scaligeri sono agguerriti e più insidiosi di Atalanta e Sassuolo"

Alberto Zaccheroni, intervistato da milanews.it parla della partita di domenica tra Verona e Milan. "Si può tranquillamente dire - spiega l'ex allenatore rossonero - che per il Milan quella di Verona è la partita più insidiosa delle ultime tre, con tutto il rispetto per Atalanta e Sassuolo. Gli scaligeri non hanno grandi ambizioni di classifica ma sono agguerriti e hanno acquisito una mentalità importante nel tempo.