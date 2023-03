Zaffaroni: “Approccio sbagliato, poi buona reazione. L’aspetto mentale sarà determinante”

Marco Zaffaroni commenta la sconfitta del Verona al Ferraris con la Sampdoria per 3-1. "Abbiamo sbagliato l'approccio - dice l'allenatore del Verona a Sky - era una gara complicata anche da un punto di vista nervoso. Potevamo immaginarci che loro sarebbero partiti in modo aggressivo, abbiamo preso un uno due difficile da rimontare. La squadra poi ha reagito bene creando i presupposti per riprendere la gara, la reazione c'è stata, ma abbiamo sbagliato un aspetto fondamentale, quello, appunto, dell'approccio.

Non è facile in questi momenti non guardare la classifica e questo ti toglie tante energie nervose. Dovremo sfruttare la sosta per recuperare. Un po' di stanchezza c'è e dobbiamo sfruttare i prossimi giorni. Da qui alla fine saranno gare dove l'aspetto mentale conterà molto. Dal punto di vista fisico ci siamo. Gaich è entrato bene, è un'arma importante, come devono essere tutti per il cammino che dovremo fare.