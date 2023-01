Zaffaroni: “Col Torino attenzione e intensità. Possiamo migliorare la situazione”

In questo mese abbiamo lavorato molto a livello fisico. La prima gara è sempre un po' una sorpresa, ma per come ha lavorato la squadra andiamo convinti di poter fare la nostra partita. In momenti come questi, però, le chiacchiere se le porta via il vento, e quindi a queste parole devono corrispondere dei fatti. I tifosi si aspettano dei risultati, che cercheremo di fare con umiltà e con le nostre caratteristiche".