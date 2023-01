Zaffaroni: “Con la Cremonese per lottare fino all’ultimo secondo”

Marco Zaffaroni ha parlato in conferenza stampa in vista della partita del Verona con la Cremonese.

Ha detto il tecnico dell'Hellas: "Non dobbiamo troppo l'incontro di lunedì perché l'eccessiva tensione può provocare l'effetto contrario. È indubbio che sia una gara importante, ma lo saranno anche quelle successive. Mancano tante giornate: questa partita va vissuta con l'attenzione e l'atteggiamento giusti, dovremo lottare fino all'ultimo secondo e non mollare, a maggior ragione in una gara così importante. Servirà anche equilibrio, perché la gara dura 95' e all'interno della partita ce ne sono sempre molte, dobbiamo saper leggere i momenti e colpire in quello giusto, senza perdere le distanze".