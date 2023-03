Zaffaroni: “Con la Juve dovremo mettere tutto quello che abbiamo”

Marco Zaffaroni ha parlato in conferenza stampa in vista della partita del Verona con la Juventus.

Ha detto il tecnico dell'Hellas: "La Juve? Parliamo di una delle squadre più importanti in Italia e in Europa. Ha una rosa che non ha bisogno di presentazioni. Hanno avuto un inizio un po' così, ma nella seconda metà del campionato hanno avuto una regolarità incredibile. Per punti fatti sono secondi in classifica, parliamo di una squadra forte. Occorrerà fare una partita seria, nella quale dovremo mettere tutto quello che abbiamo, lavorando di squadra. Più ci sono individualità di rilievo e più devi lavorare collettivamente".