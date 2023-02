Zaffaroni: “Dura far gol alla Roma, ma siamo stati frenetici”

Il tecnico: "Per raggiungere la salvezza serviranno testa e nervi saldi"

Redazione Hellas1903

L'allenatore del Verona Marco Zaffaroni commenta a Dazn la sconfitta dell'Hellas con la Roma.

"La Roma ha giocato con un po' di qualità - dice Zaffaroni - sapevamo di affrontare una squadra forte, a cui è difficile far gol, però siamo stati in campo bene e abbiamo tenuto nei duelli. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, poi abbiamo preso gol a fine primo tempo e nel secondo tempo siamo mancati un po' nella finalizzazione, ma abbiamo attaccato. È molto difficile far gol alla Roma quando va in vantaggio, ci abbiamo provato fino alla fine ma non ci siamo riusciti. Rimane una prestazione buona, ci è mancata l'ultima fase e da quel punto di vista dobbiamo migliorare. La Roma si è chiusa a un certo punto e quando hai meno spazi è chiaro che devi trovare delle combinazioni o giocate individuali. Siamo stati un po' frenetici ed è una cosa da migliorare, l'abbiamo detto anche la settimana scorsa. È un nostro difetto.

Perchè ho tolto Lazovic? Per noi è un giocatore fondamentale. Visto che non riuscivamo a scardinare la difesa della Roma abbiamo inserito un giocatore come Braaf che nell'uno contro uno è un giocatore importante. Abbiamo provato un po' di giocate diverse ma non ci siamo riusciti.

Siamo passati da quelli che non avevano nulla da perdere a quelli che qualcosa da perdere ce l'hanno. È uno step da superare e non è facile, ma è chiaro che la chiave sarà questa. Vogliamo raggiungere il nostro grande obiettivo e dobbiamo superare questo step. In una rincorsa del genere l'aspetto nervoso sarà decisivo, non bisognerà mollare. Solo se sei saldo nella testa puoi migliorare da un punto di vista tecnico".