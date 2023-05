Zaffaroni: “Grande delusione, ma dobbiamo rialzarci. Verdi non aveva recuperato”

In queste partite contano soprattutto gli aspetti nervosi ed emotivi . La squadra, nonostante tutti gli acciacchi, ha fatto la prestazione, e non era semplice. Sotto questo profilo ci sono aspetti positivi. Ora si vede tutto negativo, ma bisogna analizzare le cose con equilibrio. Quello che conta, ora, è la capacità di recuperare e rialzare la testa.

Verdi non aveva recuperato, semplicemente questo. Sul gol c'è un errore, perché bisogna intervenire prima, ma occorreva anche fare un raddoppio. Le gare che stiamo facendo ti portano via tante energie. Non è un alibi, sono sempre stato abbastanza coerente sotto questo profilo: fisicamente abbiamo speso quanto gli altri, ma a livello di energie nervose il nostro percorso è stato molto faticoso. Ora siamo a pari punti con lo Spezia e ci andremo a giocare la salvezza all'ultimo. Non dev'esserci uno scoramento eccessivo".