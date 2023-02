Zaffaroni: “La differenza l’ha fatta la qualità. Lasagna dall’inizio perchè…”

Perché Lasagna? È un giocatore importante per noi. La Fiorentina ti viene a prendere, accetta i duelli: per noi si sarebbero potuti aprire spazi in campo aperto e lui ha le caratteristiche per aggredirli, come poi è successo. È stata una scelta tattica, giocando contro la loro linea difensiva aveva la possibilità di sfruttare questi spazi. Poi ci sono anche situazioni fisiche: Gaich aveva giocato le ultime partite, ma deve acquisire una certa condizione fisica, stiamo attenti ai numeri e a come stanno i ragazzi. Dobbiamo evitare forzature da questo punto di vista. Ma per noi Kevin è un giocatore importante: per lui è un periodo negativo, ma non si deve demoralizzare.