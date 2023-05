Zaffaroni: “Non demoralizziamoci, dobbiamo ripartire”

Ha detto: "Queste sono gare in cui l'aspetto nervoso diventa importante: all'inizio della partita abbiamo perso qualche duello di troppo, ci ha fatto perdere qualche distanza. L'aspetto nervoso incide, ma non ci si può far nulla: bisogna essere in grado di sopperire a questa cosa. La squadra è riuscita a gestire questo aspetto nel percorso, anche se in alcune gare l'abbiamo un po' sofferto. Mancano tre partite, dovremo essere bravi a ricaricarci e affrontarle con lo spirito giusto, come abbiamo sempre fatto".