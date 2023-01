Zaffaroni: “Partita di carattere, sarà difficile ma ora siamo più sereni”

"Abbiamo fatto una gara di grande carattere - dice l'allenatore dell'Hellas - con l'atteggiamento giusto. I ragazzi sono stati molto bravi. Abbiamo sofferto l'inizio del secondo tempo, quando l'Udinese ha creato soprattutto su palla inattiva perché è una squadra fisica. Dal 70' in poi abbiamo ripreso in mano la partita, creando presupposti per fare il 2-1. Complessivamente abbiamo fatto una gara importante su un campo difficile.