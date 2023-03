Zaffaroni: “Positivo il pareggio, resto fiducioso”

Il tecnico gialloblù: "Ora recuperiamo le energie per andare a giocarci a Genova una gara importantissima"

Marco Zaffaroni parla in conferenza stampa dopo l'1-1 del Verona col Monza.

"Abbiamo fatto una buona partita nel primo tempo - dice l'allenatore - soprattutto nella fase iniziale. Affrontare il Monza non è semplice, è una squadra organizzata, brava nel palleggio. Abbiamo fatto bene anche a inizio ripresa trovando il vantaggio. L'unica pecca è stata non consolidare il vantaggio, prendere gol subito ha influito negativamente sul morale, ma siamo stati bravi a non mollare, portando a casa un risultato positivo. Da qui alla fine giocheranno tutti. Abbiamo speso veramente tanto, è da inizio gennaio che diciamo che ogni gara è decisiva. Giocare per tre mesi con questa pressione non è facile. Verdi ha fatto una grande partita, sono felice che abbia segnato e avrà altro spazio da qui alla fine.

Il pubblico oggi si aspettava una vittoria, ma la squadra ha dato tutto e ha fatto 95 minuti di grande intensità, mettendoci tutto e facendo anche degli errori. Abbiamo dato tutto, con i nostri limiti, ma io sono convinto che la strada sia questa: una strada difficile, anche da capire, e per questo comprendo il pubblico, ma in rapporto a quello che siamo il sentiero da percorrere è questo. Dobbiamo recuperare le energie per andare a giocarci questa partita importantissima, e poi durante la sosta proveremo a recuperare qualcuno".

Magnani negli ultimi due giorni aveva avuto la febbre, ma aveva recuperato e aveva dato disponibilità. A fine primo tempo era un po' affaticato. Gaich sta crescendo di condizione, veniva da un periodo di inattività e c'è sempre una fase di assestamento. Credo che con la sosta ci siano i presupposti per arrivare a una condizione buona anche per lui. Sono fiducioso perché vedo che la squadra ha voglia di provarci fino alla fine, abbiamo ampi margini di miglioramento. E le facce dei giocatori mi danno fiducia, vedo in loro la convinzione di voler provare a raggiungere il nostro obiettivo.

Lo striscione dei tifosi del Monza? Li ringrazio, ho passato molto tempo lì, sia come calciatore che come allenatore, è una società alla quale sono molto legato e ho sempre avuto un buon rapporto con tutti.