Zaffaroni: “Prestazione ottima, dispiace non aver portato via punti”

"Nella fase di finalizzazione abbiamo creato i presupposti per fare gol - dice l'allenatore gialloblù - ci manca ancora un po' di convinzione e di cattiveria e c'è del rammarico per questo. La prestazione è stata ottima, con un primo tempo alla pari, poi dopo il gol abbiamo fatto di tutto per pareggiare. I ragazzi sono stati bravi, dispiace non essere riusciti a portare via punti. I tifosi ci hanno sostenuto, hanno riconosciuto che la squadra ha dato tutto. Da qui alla fine dobbiamo continuare con questo tipo di prestazioni, però con quella qualità in più che ci per metta di fare i punti che ci servono per l'obbiettivo.