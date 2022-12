Zaffaroni: “Pronti per il Torino, non possiamo sbagliare”

Ha detto ai microfoni del canale ufficiale del club gialloblù: "I ragazzi stanno svolgendo allenamenti che, per le prime settimane, si sono basati sul ritrovare la condizione fisica. Solo negli ultimi giorni ci siamo dedicati alla tattica, ma stiamo continuando a lavorare per arrivare pronti alla ripresa con il Torino. La prossima amichevole con il Bologna sarà molto importante perché sarà l'ultimo impegno prima della ripresa del campionato".

Poi: "Abbiamo lavorato tanto in questi giorni, anche con doppie sedute di allenamento perché è fondamentale conoscersi il più possibile, sotto tutti i punti di vista, sia tecnico che fisico, ma anche da un punto di vista umano: quest'ultimo è un aspetto molto importante. Stiamo lavorando molto appunto perché dobbiamo assolutamente farci trovare pronti perché il margine d'errore è ormai sottilissimo e quindi, da qui in avanti, dovremo sbagliare il meno possibile. Siamo consci di questo e ce la stiamo mettendo tutta per riuscirci".