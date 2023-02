Zaffaroni: “Salernitana forte, serve grande attenzione. Djuric? Vediamo”

Il tecnico: "Partita importante, come tutte. Loro sono insidiosi in ogni reparto. Faraoni sarà convocato"

Marco Zaffaroni, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita con la Salernitana.

Ha detto: "Sappiamo tutti quanto sia importante la partita contro la Salernitana, ma lo sono tutte. Giochiamo contro una squadra forte, che nell'ultima partita in trasferta è andata a vincere sul campo del Lecce. È un avversario insidioso in ogni reparto. Serviranno attenzione, concentrazione e il solito giusto atteggiamento".

Poi: «Djuric si è allenato a parte e poi si è aggregato alla squadra. Per il suo impiego faremo le ultime valutazioni domani, se non ci sarà troveremo delle altre soluzioni. Faraoni è rientrato in gruppo e potrà essere convocato, come Dawidowicz. Veloso sta recuperando, mentre Sulemana ha avuto un problema muscolare non penso che sarà a disposizione"