Zaffaroni: “Siamo arrivati fin qui, tanta roba potercela giocare”

Marco Zaffaroni, tecnico del Verona, ha parlato in vista della partita con l'Empoli.

Ha detto in conferenza stampa: "Sarà una gara importantissima. Già potercela giocare è tanta roba: abbiamo fatto un percorso che ci ha portato sin qui. La squadra si è preparata bene, dobbiamo arrivarci con la giusta tensione: parlo della tensione positiva, quella che ti fa fare le scelte giuste, percepire il pericolo quando c'è. Non ci deve bloccare le gambe o appannare il pensiero. Affrontiamo una squadra in grande condizione, che nelle ultime quattro ne ha vinte tre: ultimamente hanno cambiato sistema, e hanno ottime individualità".