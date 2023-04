Zaffaroni: “Stiamo facendo un grande percorso. Grande Verdi ma bravi tutti”

Stasera era una gara complicata, ha grande qualità e sapevamo che sarebbe stata difficile. Abbiamo reagito alla grande agli infortuni. Migliore in campo Verdi o Dawidowicz che ha stretto i denti? Verdi ha grande qualità, è un periodo che sta bene e sa fare giocate importanti. La sua posizione è quella, dietro la punta. Grande partita la sua ma anche dei difensori e dei centrocampisti che hanno lottato per portare a casa questa vittoria.

Se mi devo prendere un merito? Gli sguardi dei calciatori mi hanno sempre detto che c'era la voglia di arrivare all'obbiettivo anche quando tutti ci davano per spacciati. Ora dovremo tenere questa capacità di lottare per tutti i novanta minuti. Il Bentegodi ci dà una grande spinta, abbiamo preso molti dei punti in casa, ma fuori abbiamo toppato solo a Genova. Il risultato di Napoli ci ha dato molta spinta per crescere in personalità.