Zaffaroni su Braaf, Zeefuik e Ngonge: “Li valutiamo”

Al riguardo, ha commentato il tecnico del Verona: Ngonge è arrivato ieri, oggi farà il primo allenamento. Zeefuik e Braaf sono arrivati a inizio settimana, non hanno giocato molto recentemente, quindi abbiamo curato molto l'aspetto fisico, facendo dei test per verificare il loro livello di preparazione. Sono ragazzi giovani, arrivati in un campionato nuovo che non conoscono. Zeefuik è un esterno destro, può essere impiegato come quinto di centrocampo. Braaf lavora prevalentemente sulla trequarti, ha qualità per saltare l'uomo. Ngonge lo valuteremo da stamattina".