Zanetti: “A Milano per reagire, dobbiamo crederci”

Paolo Zanetti presenta in conferenza stampa la partita del Verona di domani sera a Marassi contro il Milan.

"Andremo a Milano per reagire - dice l'allenatore dell'Hellas - serve una reazione dell'anima ma anche tecnica. A volte ci emozioniamo per quello che facciamo e a volte ci vergogniamo, ma abbiamo già dimostrato in passato di saper reagire.