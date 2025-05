Zanetti: “A San Siro servono gli occhi della tigre”

L'allenatore dell'Hellas: "Tengstedt è convocato, l'obbiettivo è lì davanti a noi"

Redazione Hellas1903 2 maggio - 14:15

Paolo Zanetti presenta in conferenza stampa la partita tra Inter e Verona di domani sera a San Siro.

"Tengstedt è convocato - dice l'allenatore dell'Hellas - la salvezza va conquistata sul campo, con le prestazioni, servono punti. La preoccupazione è solamente figlia di una prestazione negativa dopo dieci ottime gare. Il vantaggio è sicuramente ancora interessante, che non ci mette però a riparo da tutto. Per essere tranquilli bisogna provare a vincere tutte le partite. Col Cagliari è venuta fuori una partita sbagliata, non dobbiamo complicarci la vita da soli con pensieri negativi. È probabile che l'Inter faccia turnover, ma ha una rosa per competere su tutti gli obiettivi che ha.

La squadra è giovane, inesperta, in particolare nel gestire le emozioni. Ho cercato di isolare la squadra dalla negatività che ora, giustamente, ci circonda. Torniamo umili sul nostro obiettivo.

Difesa e centrocampo? Dietro le scelte sono abbastanza obbligate. Rientrerà Daniliuc e ci sarà Valentini, ci sarà da scegliere il terzo. Fermo restando che sono giocatori che non avendo tanti minuti potrebbero avere dei cali. In mediana abbiamo sofferto maggiormente con il Cagliari, faremo in modo che sia un caso isolato. Servono gli occhi della tigre oltre alla condizione. Siamo a più 7 con 4 partite davanti, l'obiettivo è lì davanti a noi, dobbiamo mettere in campo quello che serve.

In attacco so bene chi siamo, né Mosquera, né Sarr, né Tengstedt possono risolvere le cose da soli. Devono fare di più, cercando di aver coraggio. Suslov ha fatto zero gol, ma lui per esempio ci prova sempre tirando molto in porta. Dobbiamo avere ora una grande reazione, senza perdere fiducia in questo gruppo, che ha accumulato 7 punti sul terz'ultimo posto, sarebbe un grosso errore".