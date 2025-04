Zanetti: “A Verona anno emozionante in cui ho anche mangiato tanta m***a”

Paolo Zanetti, parlando della sua stagione col Verona durante la conferenza stampa di oggi, ha detto: "L'annata non è finita e non è tempo ancora di fare bilanci, quelli vanno fatti alla fine, a "scudetto vinto". È stata comunque un'annata importante che mi ha fatto crescere, emozionante, dove sicuramente ho mangiato tanta merda ma dall'altra parte mi sono anche emozionato tanto. Questa è la bellezza e l'unicità di questa piazza che è secondo me fantastica e merita tantissimo. Allenare qui è come allenare una grande squadra, è sicuramente come essere all'università".